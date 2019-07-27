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Atakan’ın başarısı

YOZGAT Hamiyet Annesinin oğlu Atakan, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girerek, büyük bir başarı elde etti.

Atakan’ın başarısı

YOZGAT Hamiyet Annesinin oğlu Atakan, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girerek, büyük bir başarı elde etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Atakan’ın başarısı

Özel üniversitelerin çeşitli burs ve imkan vadettiği Atakan’ı İstanbul’da Yozgat Hamiyet Anneleri Kurucusu Yozgat eski Valisi Abdulkadir Yazıcı misafir etti. Yazıcı, Atakan’a İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte birçok üniversiteyi gezdirdi. Yazıcı, ‘2013 yalından itibaren Hami-Yet Projesi’nin tüm safahatında beraber olduğumuz kardeşimizin bu başarısı babası vefat etmiş Her Hamiyet Çocuğuna da bir örnek teşkil edecektir. 2013 te ortaokul öğrencisi iken 8 otobüs Anne ve çocuklarla ziyaret ettiğimiz, oturduğumuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi sıralarında bu defa öğrenci olabilme başarısını göstererek oturabilmenin hazzını yaşadık’ dedi.

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