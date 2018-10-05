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Aşure dağıttılar

TÜGVA, KADEM ve Yozgat Belediyesi iş birliği ile Bozok Üniversite öğrencilerine aşure ikramı yapıldı.

Aşure dağıttılar

TÜGVA, KADEM ve Yozgat Belediyesi iş birliği ile Bozok Üniversite öğrencilerine aşure ikramı yapıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Aşure dağıttılar

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Başkanı Muhammed Recayi Büyüksoy, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz katıldı.

Üniversite öğrencilerine ‘hoş geldiniz’ diyen Türkiye Gençlik Vakfı Yozgat İl Başkanı Muhammed Recayi Büyüksoy,” Pazartesi gününden itibaren kurmuş olduğumuz çadırlarda çeşitli ikramlar ile öğrencilerimize hoş geldiniz dedik. Dün ise TÜGVA, KADEM ve Yozgat Belediyesi iş birliği ile Bozok Üniversite öğrencilerine aşure ikramı yaptık” dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yozgat İl Temsilcisi Fadime Solmaz ise yaptığı açıklama," Bozok Üniversitesi bizim en önemli markalarımızdan birisi. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise “Biz gençlerimizi her zaman önemsiyoruz, özellikle üniversite gençliğimiz bizim için çok kıymetli ve değerli, onların daha iyi bir şekilde eğitim, öğretim hayatlarına devam edebilmeleri için hem fiziki ortam olarak hem sosyal ve kültürel anlamda elimizden ne gelirse bunu yapmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

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