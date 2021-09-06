Aşure dağıttılar

Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Kılıçarslan, Başkan Vekili Sema Yüce, Başkan Yardımcısı Şefika Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aşure hazırlayıp, misafirlere ikram etti. Çok sayıda katılımın olduğu aşure gününde kadınlara, Yozgat Öğrenci Yurdu Öğrencileri ve Mahalle sakinlerine aşure ikramı yapıldı. Canan Kılıçarslan, ‘’Bize destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu mübarek aşure yemeğimizi tadan hemsehrilerimize şifa olsun’’ dedi. (Doğan Tufan/İstanbul)