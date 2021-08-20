Aşure dağıttılar

Şefaatli Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlara yapılan Aşure ikramı etkinliğine Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile birlikte Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da katıldı. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıp, Muharrem Aylarını kutlayan Başkanı Karaca, ‘’Aşure Gününün Milletimiz ve Tüm İslam alemi için huzur ve esenlik getirmesini diliyor, başta Kerbela şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum’’ dedi.