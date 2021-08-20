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Aşure dağıttı, çocuk sevdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Muharrem Ayı nedeniyle Müftülük ve Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlara Aşure dağıttı, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocukları sevdi.

20 Ağustos 2021 Cuma 00:04
Aşure dağıttı, çocuk sevdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camiinde namaz sonrasında camii cemaatine aşure ikramında bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini alan Vali Polat, ilesiyle birlikte camiye gelen bir çocuğu kucağına alıp sevdi. Muharrem Ayı dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara Aşure dağıtıldı. Vali Polat da etkinliğe katılarak, vatandaşlara Aşure ikram ederek Muharrem Ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. 

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