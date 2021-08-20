Aşure bereketi

Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’de kıymet verilen dört aydan biri olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, İslam tarihinin en acı olaylarından biri olan Kerbelada bu ay içinde gerçekleştiğini hatırlattı. Yılmaz, ‘’Sevgili Peygamberimizin dünyanın iki çiçeği, cennet çocuklarının efendileri diye övdüğü, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan, Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beyt’ten 70’ten fazla insanın şehit edilmesi Muharrem ayını bir mateme ve hüzün mevsimine dönüştürmüştür. Muharrem Ayı matem ayı olmakla beraber içinde barındırdığı Aşure Günü, paylaşmanın ve dayanışmanın perçinlendiği bir gündür’’ dedi. Yılmaz, içinde bulunduğumuz, tüm dünyayı etkileyen sorunlara karşı birlik olmaya bizleri teşvik eden bir gün olduğunu vurguladı. Yılmaz, ‘’ Bu duygu ve düşüncelerle Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yüce Allah’tan Aşure Günü’nü de içinde barındıran bu mübarek ayda yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyor, Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için birlik ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. “şeklinde konuştu. Başkan Yılmaz, Muharrem ayı nedeniyle ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek Muharrem ayını kutladı. (Ferhat Kayhan)