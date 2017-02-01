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Aslanlara Yozgat hediyesi!

01 Şubat 2017 Çarşamba 05:30
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Yozgat Belediyesi El-Bab’da Türkiye’nin güvenliği, birliği ve bütünlüğü için yedi düvelle kahramanca mücadele eden askerlere moral ve destek amaçlı konvoyunu dün dualar eşliğinde yola çıkardı.

Aslanlara Yozgat hediyesi!
Yozgat Belediyesi Suriye’nin El-Bab kentinde vatan müdafaası yapan kahraman Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla bir kamyon dolusu malzeme ve Yozgatlı vatandaşların destek mektuplarını dün Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törenle El-Bab’a doğru yola çıkardı.
Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Suriye’de Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında bulunan askerlere Bozok Yaylası’ndan selam, muhabbet, destek ve moral yollamak amacıyla proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan, daha öncede güneydoğuda terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleşen temizlik harekatına katılan Mehmetçiklere destek sunduklarını ve ‘Yozgat Sizinle’ sloganıyla askerlere ulaştıklarını belirtti.

“İHTİYAÇ YOK AMA!”
Belediye Başkanı Kazım Arslan, Suriye’deki askerlerin hiçbirisinin herhangi bir ihtiyacı ve eksiğinin bulunmadığını vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve dimdik olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Devletimiz onlara çok iyi bakıyor. Gönlümüz ve dualarımız onlarla. Bunu hatırlatmak için çam sakızı çoban armağanı hediyeler hazırladık. Bu bir ekip çalışmasıdır. Belediye aşevinin, valiliğimizin, Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin ve Gimat’ın katkıları var” dedi.

“ASİL MİLLETLERİN İŞİ”
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise vefanın asil milletler ve asil insanlara has bir özellik ve duygu olduğunu belirtti. Vali Kemal Yurtnaç, El-Bab’da bulunan asker ve polisin, ülkenin güvenliği için kahramanca çarpıştığını söyleyerek, Türkiye’nin güvenliğinin sınır dışından başladığını bir kez daha hatırlattı.
Vali Yurtnaç, “Sınır dışında mücadele eden kardeşlerimize Allah’tan güç ve kuvvet diliyorum. Biz onlarla beraberiz. Bu güzel çalışmada Yozgat halkının onlarla beraber olduğunun bir işaretidir” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Salih Sezik’in yaptığı duanın ardından içerisinde ev yapımı yemekler, hediyelik eşyalar, iç çamaşırı, kişisel bakım malzemeleri ve Yozgatlı vatandaşların duygularını içeren mektupların yer aldığı kamyon  El Bab’a doğru yola çıktı.

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