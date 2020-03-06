Askerlere Taziye ziyareti

Jandarma Komutanı Haluk Aktan, askeri personeliyle birlikte büyük bir memnuniyetle karşıladıkları öğrencilerle duygu dolu bir zaman yaşadılar. Kahraman askerlerimizin yasam alanlarını ve neler yaptıkları konusunda da bilgi sahibi olan öğrenciler ile askerler arasında güzel sohbetler yapıldı. Jandarma Komutanı Haluk Aktan, ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek, Türk Askerinin güçlü ve her zorluğun üstesinden gelebilecek gücü sahip olduğunu söyledi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da, ‘’İnanıyoruz ki dünyanın en güçlü ordularından birisine sahibiz. Bizi güçlü kılan ahlâkımız, töremiz, inancımızdır. Bu manada üstesinden geçemeyeceğimiz hiçbir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Barış Kalkanı operasyonunda son rakamlara göre 2 bin 500’den fazla rejim güçlerini etkisiz bırakan kahraman Mehmetçiğimize her daim dua ediyor, minnettarlığımızı ifade ediyoruz’’ dedi.