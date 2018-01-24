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Askerlere moral mektubu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Okul Destek Projesi kapsamında 80 ortaokul öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Afrin'deki askerlere moral amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi.

Askerlere moral mektubu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Okul Destek Projesi kapsamında 80 ortaokul öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Afrin'deki askerlere moral amacıyla yazdıkları mektupları gönderdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Askerlere moral mektubu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Okul Destek Projesi kapsamında 80 öğrenci yazdıkları mektupları Afrin'deki askerlere gönderecek.
Hissettikleri duyguları mektuba döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirterek yazdıkları mektupları göndermeleri için kurum görevlilerine teslim etti. 6'ncı sınıf öğrencisi Beyza Nur Bozdağ, mektupları askerlere moral olması için yazdıklarını söyleyerek, "Biz bugün Mehmetçiklerimize moral olsun diye mektup yazdık. Onlar bu sayede bizim ülkemizi koruyorlar, onlara çok teşekkür ederiz. Onlar okuyunca sevinirler çok duygulanırlar. Onlar bizim kahramanlarımız. Onlara tekrar teşekkür ederim" dedi.
 

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