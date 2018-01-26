Asker ve şehitlerimiz için mevlit

Yozgatlı işadamı Bahri Kayabaş tarafından okutulan mevlide Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da katıldı. Mevlit sonrasında kandil simidi ve Türk Bayrağı dağıtıldı. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Türk Askeri’nin Afrin’den başarıyla döneceğini ve terörün kökünü kazıyacağına inandığını söyledi. Türk Silahlı Küvvetleri ve Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde terörün kazınacağını vurgulayan Çakır, ‘’Terörü destek verenler utansınlar. Vicdan azabı içerisinde inlesinler. Çünkü terör medeniyetin, insanların en büyük düşmanı. Biz ülke olarak 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz ve tecrübeliyiz. Bu mücadelenin içerisinde azimli ve kararlı bir milletiz. İnşallah kim ne derse desin terörün kökünü Türk Silahlı Kuvvetleri kazıyacaktır. Bu sayede herkeste Türk milletine minnet borçlu olacaktır’’ dedi.

Yozgatlı İşadamı Bahri Kayabaş ise bu savaşta milletin gücüyle Allah’ın izniyle askerlerimizin oradan zaferle ayrılacağına inandığını ifade etti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Kayabaş, ‘’Her zaman yanlarındayız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ne zaman emrederse cephede canımızı vermeye hazırız. Herkesten dua bekliyoruz. Mevlit ve bayrak bizim simgemiz. Duamız askerlerimiz için onlara manevi destek vermek için Mevlit okuttuk, bayrak dağıttık” diye konuştu.