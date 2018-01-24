Asker ve Şehitlerimiz için mevlit

Kayabaş, yaptığı yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını ve bu harekatı Kayabaş İnşaat orak desteklediklerini söyledi. Türk milletimizin birliği ve bakası için her zaman üstüne düşeni yapacağından kimsenin şüphesinin olmamasını isteyen Kayabaş, ‘’Gerekirse cepheye gider savaşırız, gerekirse her türlü maddi manevi desteği vermeye hazırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan istedikten sora, cepheye çağırdıktan sonra da kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız’’ dedi.

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 4’üncü gününde olunduğunu hatırlatan Kayabaş, ‘’Zeytin Dalı harekatı ile birlikte iki şehidimizin haberini üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimizin ailelerine Allahtan rahmet diliyorum Türk milletimize de başı sağ olsun diyorum’’ diye konuştu.

PERŞEMBE GÜNÜ MEVLİT

Perşembe günü Çapanoğlu Büyük camiinde tüm şehitlerimiz için mevlit okutmak istediğinin altını çizen Kayabaş, ‘’Kayabaş inşaat olarak Mevlidimize bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Mevlit sonrası bayrak dağıtmayı planlıyoruz. Ayrıca Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç’ın başlatmış olduğu bayrak kampanyasına Kayabaş İnşaat olarak destek veriyoruz ve bayrağımızı binamıza astık’’ ifadelerini kullandı.