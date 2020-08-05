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Asker uğurlama geleneği

Köylerde sosyal mesafe kurallarına uyularak, Asker Uğurlama geleneği devam ediyor.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:37
Asker uğurlama geleneği

YOZGAT il genelinde, özellikle kırsal kesimlerde asker uğurlama geleneği, korana virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler altında devam ettiriliyor. Kadışehri ilçesinin Yavuhasan Köyün her dönem olduğu gibi vatani görevlerini yapmaya hazırlanan gençler için şenlik düzenlendi. Sosyal Mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen asker uğurlama şenliğine Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı. Köy halkının yoğun katılım gösterdiği programda askere gidecek olan gençler için sofralar kuruldu. Askere gidecek olan gençler, tarifi mümkün olmayan duygular içerisinde olduklarını belirterek, “Vatani görevimizi yerine getirmek için gün sayıyoruz. Malum olduğu üzere askerlik kutsal bir görevdir. Bizde bu kutsal görevimizi yerine getirmek için silahaltına alınacağız’’ diye konuştular.

Anahtar Kelimeler:
Asker Uğurlama Geleneği
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