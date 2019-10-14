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Asker Selamı ile destek

AKDAĞMADENİ ilçesinde oynanan amatör küme maçında, futbolcuların İstiklal Marşımızı asker selamı vererek söylemesi dikkat çekti.

Asker Selamı ile destek

AKDAĞMADENİ ilçesinde oynanan amatör küme maçında, futbolcuların İstiklal Marşımızı asker selamı vererek söylemesi dikkat çekti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Asker Selamı ile destek

Akdağmadeni İlçe Stadında oynanan Yozgat Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubuna dahil Akdağmadeni Belediyespor-Çayıralan Esnafspor karşılaşmasında her iki takımda seremonide İstiklal Marşımızı maçı izlemeye gelen taraftarlarla birlikte söyledi. İstiklal Marşımız seslendirilirken, bazı futbolcuların Asker Selamı vererek, marşımızı söyleyip, Barış Pınarı Harekâtına destek vermelere dikkatlerden kaçmadı. Akdağmadeni Belediyespor’un bazı futbolcuları, maçta kullandıkları penaltı golü sonrasında da Asker selamı vererek, gol sevincini yaşadı.

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