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Asker olmak için terlediler

Yozgat'ta Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 00:07
Asker olmak için terlediler

YOZGAT’ta askeri okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler, sınav salonlarında ter döktü. Sınava giren adaylara salon korona virüs önlemleri kapsamında girişlerinde maske ve ıslak mendil dağıtıldı. Adaylar polis tarafından aranıp kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı. Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsündeki fakültelerde sınava giren adaylar, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek binalara alındı. Adaylar ellerini dezenfekte edip maske ve ıslak mendil verildikten sonra solandaki yerlerini aldı. Kimlik kontrolü ve yapılan aramadan sonra adaylar sınav salonlarında başarılı olabilmek için ter döktü. 

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