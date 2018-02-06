ASKER ELBİSESİYLE VEDA

-Aydıncık doğumlu Şehit Uzman Onbaşı Aygül, son yolculuğuna Alaca’da uğurlandı...

Şehit Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün naaşı Gaziantep’te düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Amasya’nın Merzifon ilçesine daha sonra ise Alaca ilçesine getirildi. Son kez baba ocağına getirilen şehidin cenazesi burada helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Cenazeye katılan binlerce kişi teröre lanet okurken sık sık tekbirler getirip “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Şehit Aygül’ün, 1.5 yıl önce nişanlandığı, düğün hazırlığı yaptığı, önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Cenaze törenine katılan şehidin nişanlısı Esma Dursun, nişanlısını asker elbisesiyle uğurladı. Nişanlısının tabutuna sarılan Dursun, uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılıp, ‘oğlum seni görmek istiyorum’ diye gözyaşı döken baba Mustafa Aygül'ü ise yakınları güçlükle teselli etti. Cenaze törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı.

