AŞK VAKFI’NA ZİYARET

AŞK Vakfı Kütüphanesinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Yücel Güney de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Karadağ, her şehirde, şehrin manevi mimarları olan büyük şahsiyetler olduğunu ifade ederek Yozgat’ımızda da Şeyhzâde Ahmet Efendi gibi büyük bir manevi büyüğümüzün yaşadığını ve önemli izler bıraktığını söyledi. Karadağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yozgat Bozok Üniversitesi olarak şehrimize değer katan önemli şahsiyetlerimizi her zaman hayırla yâd ediyor ve onların miraslarına sahip çıkmayı bir görev addediyoruz. AŞK Vakfı’nın ve Vakıf Başkanı olan Dr. Ali Şakir Ergin Hocamızın yaptıkları hizmetler, şehrimize kattıkları değer bizler için çok büyük önem arz ediyor. Bizler hem bu manada hem de Üniversitemizin yeni akademik cübbelerinin tasarımında Şeyzâde Ahmet Efendi Camimizin mihrap motiflerinin kullanımına izin verdikleri için Ali Şakir Hocamıza teşekkür etmek üzere AŞK Vakfına bir ziyaret yapmak istedik. Yaklaşık 6 aylık bir süre zarfında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney’in öncülüğünde Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Şahbaz Karaduman Hocamızın tasarım, uygulama aşamalarını yürüttüğü ve en nihayetinde Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde dikimi gerçekleşen cübbelerimizin motifleri, Yozgat’ımız için bir değer olan Şeyhzâde Ahmet Efendi Camii mihrabından esinlenerek yapılmıştır. Her şeyiyle Yozgat’a değer katan Üniversitemiz, cübbelerindeki desenle de Yozgat’ımızın çizgilerini taşımaktadır. Bu noktada katkı ve desteklerinden dolayı Dr. Ali Şakir Ergin Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemizin kurumsal kimliğine yaraşır şekilde tasarlanıp, hazırlanan cübbelerin Üniversitemizin değişim ve gelişimine bağlı olarak kurumsal manada, bizim motiflerimizi, Yozgat’ın değerlerini içinde barındırması bizler için büyük bir mutluluk sebebidir. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum.”

AŞK Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin de Karadağ’ın ziyaretinden çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Yozgat’ımız için büyük bir değer olan Üniversitemizin Sayın Rektörüne göstermiş oldukları kadirşinaslık ve ziyaretlerinden dolayı müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Üniversitemizin Yozgat’la, Yozgat’ımızın değerleri ile olan birlikteliği, beraberliği bizleri memnun etmektedir. Şehrimizin manevi merkezlerinden olan camimizin mihrap motiflerinin kurumsal cübbede yer alması da ayrıca bizler adına mutluluk vericidir. Bizler de vakıf olarak, kütüphane olarak Üniversitemizin yanında ve destekçisiyiz. Kapımız her daim, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin kullanımına açıktır. Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcımıza bu anlamlı ziyaretten dolayı tekrar teşekkür ediyorum.”

Ziyarette Karadağ tarafından AŞK Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin'e Üniversiteye yaptıkları katkılardan dolayı Şeyhzâde Ahmet Efendi Camiinin resmedildiği, mihrap motiflerinin ve üniversite logosunun da yer aldığı bir vazo hediye edildi.