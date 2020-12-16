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Aşıya güven

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısına güvenilmesini istedi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:34
Aşıya güven

Demirer, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü aşı yaptırdığını hatırlatarak, sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Demirer, Çin aşısı için yapılan Faz-3 çalışmada gönüllü olduğunu, 2 hafta ara ile 2 doz aşı yapıldığını bildirdi. Prof. Dr. Taner Demirer, ‘’İlk aşıdan sonra birkaç gün halsizlik, üşüme ve düşük dereceli ateş oldu. 21. günde antikor düzeyine baktırdım ve yüksek bir IgG seviyesi ile tam bağışıklık oluştuğunu gördüm.  Benimle aşı yaptıran diğer doktor arkadaşlarda da bağışıklık oluştu. Görülüyor ki bu Çin aşısı-Sinovac kovid19 a karşı koruyucu. Değerli arkadaşlarım lütfen sizde aşınızı yaptırın’’ çağrısında bulundu. 

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Aşıya Güven
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