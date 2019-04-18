ASIRLIK KARA TREN HiKAYESi

Araştırmacı Yazar Osman Karaca, o dönemde yayınlanan bu gazete kupürü ile birlikte Devlet Demir Yolları Tren Garı açılış fotoğraflarına da ulaşarak, ‘’20 Kasım 1925’te Yahşihan-Yerköy hattı ve Yerköy istasyonu, ardından da 29 Nisan 1927’de Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açılmıştır’’ diyerek, Yozgatlının asırlık tren beklentisini özetliyor.



- Araştırmacı Yazar Osman Karaca

YERKÖY ilçesinden geçen demiryolu hattının Yozgat merkezinden de geçmesi için başlatılan çalışmalar 2009 yılında ivme kazandı. Ankara-Yozgat-Sivas YHT Projesi kapsamında rayların döşenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

PROJE tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Yozgat-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek. Projenin ray serimi 1 milyar 83 milyon liraya ihale edildi ve yaklaşık 800 işçi çalışıyor. Yerli ray ve traveslerin kullanıldığı çift yön olarak yapılan yaklaşık 500 kilometre ray döşenecek.

108 YILLIK KARA TREN UMUDU!

YOZGAT’ta yayınlanan haftalık olarak yayınlanan ‘Yozgad’ isimli gazetenin 18 Ocak 1911 tarihli nüshasının manşetinde ‘Şimendifer Yozgad’dan Kayseri’ye geçecek’ haberi yer alıyor. Araştırmacı Yazar Osman Karaca, o dönemde yayınlanan bu gazete kupürü ile birlikte Devlet Demir Yolları Tren Garı açılış fotoğraflarına da ulaşarak, ‘20 Kasım 1925’te Yahşihan-Yerköy hattı ve Yerköy istasyonu, ardından da 29 Nisan 1927’de Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açılmıştır’’ diyerek, Yozgatlının asırlık tren beklentisini özetledi. Karaca, ‘Bugün bile Trenin Yozgat’tan geçmemesine türlü iftira ile ölmüş insanları suçlayanlara ithaf olunur’ diyerek, yaptığı araştırma hakkında bilgi verdi. Karaca, ‘Anadolu coğrafyası ve Yozgat’ın tek şansı olarak görülen bu tren hattı, ulaşım kolaylığı sayesinde ürettiği ürünlerini kağnı ve at arabası nakliyesinden kurtararak, köylü ve esnafın ürettiği ürünleri Türkiye’nin her tarafına kolayca pazarlayacağı dillendiriliyor. Bir başka gerçek ise, Tren yolu inşasının ivedilikle tamamlanmasının beklendiği, güzergah ne kadar uzarsa, seferlerin de bir o kadar gecikeceğidir. Henüz Osmanlı-Rus Harbinin enkazı kalmamışken, 1912 yılında Balkan Harbinin patlak vermesi ve akabinde 1914 Birinci Dünya Savaşı, onu takip eden Kurtuluş Savaşı sebebiyle tüm çalışmalar durmuş, bazı bölgelerde asker sevkiyatı yapılabilmesi için dar raylar döşenerek işletime açılmıştır. Uzun süren savaşlar neticesinde Yozgat halkı tarafından ‘Kara Tren gelmez’mola’ deyişiyle türkü haline getirilmiştir’ diye konuştu.

CUMHURİYET’İN 10. YILI

Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Demir Yolu inşaatlarının da ivme kazandığını hatırlatarak, Ankara-Yerköy-Kayseri demiryolu hattının Cumhuriyetin onuncu yılında kurulduğunu kaydetti. Karaca, ‘Dönemin koşullarında Anadolu ile Ankara arasında bir bağ oluşturan tek ulaşım yoludur. O güne kadar sadece imtiyazlı İngiliz ve Fransız şirketlerinin tekelinde bulunmuş olan demiryolu hatları kamulaştırılmış ve yeni hatlar yapılmıştır. 20 Kasım 1925’te Yahşihan-Yerköy hattı ve Yerköy istasyonu işletmeye açılmış ardından da 29 Nisan 1927’de Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye sokulmuştur’ ifadelerini kullandı.

ŞİMENDİFER

Karaca, 18 Ocak 1911 tarihli Yozgad isimli gazetenin manşet haberini de tercüme ederek, gazetenin bu haberden önce hattın güzergahının belirlenmesinde bir takım hataların bulunduğuna dikkat çektiği, bunun üzerine hatanın ilgili makamlar tarafından kabul edildiğine de yer verdiğini kaydetti. Karaca, Ankara-Sivas bağlantılı demiryolu hattının Yozgat’tan geçeceğini, ayrıca Ankara-Kayseri demiryolu hattının Yozgat üzerinden sağlanacağına yer veren gazete haberinde, Yozgat-Sivas Demiryolu hattına Sulusaray’dan bağlantı yapılarak, Samsun hattıyla birleştirileceğini, ayrıca Kayseri üzerinden Konya’ya demir yolu ağının döşeneceğine de değindiğini bildirdi.

HIZLI TREN HIZ KAZANDI

ANKARA-Tiflis bağlantılı demiryolu hattının Yerköy-Yozgat-Sivas üzerinden geçmesine yönelik düşünülen proje yaklaşık bir asır sonra, 2009 yılında hayata geçirilmek üzere temeli atıldı. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında rayların döşenmesine yönelik çalışmalara hava muhalefeti sonrasında kaldığı yerden başlandı. Proje tamamlandığında Sivas-Ankara arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek Ankara-Yozgat-Sivas YHT projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek Bakü-Tiflis-Kars demir ipek yoluna entegre edilecek. Projenin ray serimi önceki yıl 1 milyar 83 milyon liraya ihale edildi, çalışmalara yaklaşık 800 işçi ile başlanıldı. Yerli ray ve traveslerin kullanıldığı çift yön olarak yapılan yaklaşık 500 kilometre ray döşeneceği kaydedildi. Ülkemiz üzerinden Avrupa’yı Uzak Doğu’ya bağlayan Demir İpek Yolu Projesinin orta koridorunda yer aldığına dikkat çekilerek, ‘Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu hattı Edirne’den Kars’a kadar uzanan hattın en önemli kesimlerinden birini oluşturuyor. Bu proje Sivas’la kalkmayacak Erzincan-Erzurum’u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yoluna da entegre olacak. Projemizin yatırım maliyeti 7 milyar 749 milyon lira, 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak olan yüksek hızlı demiryolu projesi. Bu projede mevcut demiryolu hattı 600 kilometre civarında. Yeni güzergahla güzergahımız 400 kilometreye kadar düşecek. 12 saatlik ulaşım süresi 2 saate inecek. Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate inecek. Ankara-Sivas arasındaki seyahat edecek olan yolcularımıza hem ekonomik hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacak’ denildi.



EN YÜKSEK ÖDENEK

Hükümetin 2019 yılı yatırım programı içerisinde en fazla ödenek, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı için ayrıldı. Türkiye'nin devam eden en önemli hızlı tren projelerinden Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattına, bu yıl 1 milyar 30 milyon lira yatırım yapılacak. Proje tutarı 21,4 milyar lira olan Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı için bu yıl 353 milyon 989 bin lira yatırım yapılması planlanıyor.

Yerköy-Kayseri Hattı

YERKÖY-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili hazırlıklarda devam ediyor. 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanmasıyla Kayseri'nin, Yerköy üzerinden Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanarak, yüksek hızlı tren çekirdek ağına katılacağı kaydedildi. Proje çalışmalarının tamamlandığı bildirilen Yerköy-Kayseri hattı hızlı tren projesinin 2.8 milyar liralık bir yatırım olduğu ifade edildi. Bu yıl proje için 1 milyon lira bütçe ayrıldı.

TÜRKÜLERE YANSIDI

Kara tren gelmez m’ola

Düdüğünü çalmaz m’ola

Gurbet ele yar yolladım

Mektubunu salmaz m’ola

Allı gelin al olaydı

Selvilere dal olaydı

Gelen geçen yolculardan

Nazlı yar beni soraydı

Aldım çantamı elime

Düştüm gurbetin yoluna

Bilseydim hiç sevmezdim

Düştüm alemin diline

Allı gelin al olaydı

Selvilere dal olaydı

Gelen geçen yolculardan

Nazlı yar beni soraydı



