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ASIRLIK HEYECAN

Yozgat'ta, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Valilik Konferans Salonu'ndaki programla kutlandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:25
ASIRLIK HEYECAN

YOZGAT’ta İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle Yozgat Valiliği salonunda program düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Yozgat Valisi Ziya Polat gerçekleştirdi. Vali Polat, bugünün İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100’üncü yılı olduğunu hatırlattı. Polat, ‘’Bu devlet, bu memleket geçmişte çok büyük acılar çekmiş olabilir ama her acının sonunda millet olma bilinciyle devletimizi kurmuş ve emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Bugün de belki etrafımız sorunlarla sıkıntılarla çevrilmiş olabilir ama iman dolu göğsümüzle hepsinin üstesinden gelecek güce ve kudrete sahip bir milletiz’’ dedi.  Ülke için gece günden demeden çalışmak gerektiğini vurgulayan Polat, vatan uğruna şehitler verdiğimizi, çocuklarımızın aklının memleket, millet sevdasıyla dolması gerektiğinin altını çizdi. Devletin emrinde, milletin hizmetinde nesiller yetiştirmemiz gerektiğinin de altını çizen Vali Polat, ‘’Başka hiçbir kurum kuruluştan değil, devletin emrinde olması lazım. Bu aziz millete hizmet etme yolunda koşarak gitmesi lazım. Bu uğurda hep beraber çok çalışacağız. 100 yıl geçti, inşallah nice 100 yıllara birlik beraberlik içinde ulaşacağımızı düşünüyorum. İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle minnetle anıyorum. Umarım ona layık atalarımıza layık, şehitlerimize layık bir nesil oluruz. Allah bizleri onlara mahcup etmesin’’ diye konuştu. Serpil Akdağ Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ümran Yıldız tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı yazması anlatıldı. Program, öğrencilerin şiir okuması, tiyatro gösterisi ve İstiklal Marşımızı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ile tamamlandı. •İhsan Çelikkaya• 

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ASIRLIK HEYECAN
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