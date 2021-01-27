ASIRLARDIR DURUYOR AMA!

ŞEFAATLİ ilçesinin daha önce belde olan Paşaköy Köyünde, iki asırdan fazla bir süredir ayakta kalan, ahşap süslemeleri ve duvarlarındaki resim çalışmalarıyla dikkat çeken tarihi cami, Vakıflar tarafından programa alınmasına karşın bir türlü restore edilemedi. 1773 tarihinde Çerkez Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmesine karşın daha sonra onarımını yaptıran Tokmak Hasan Paşa'nın ismi verilen caminin tavanını, duvarlarını ahşap işleme ve nakışlar süslüyor. 200-250 yıldır solmadan günümüze kadar gelebilen çalışmalar, binanın eskimesi, rutubetlenmeye başlaması nedeniyle yok olmaya başladığına dikkat çekilerek, restore çalışmalarının biran önce başlanılması istendi. Bu kadar yıl geçmesine karşılık günümüze kadar gelebilen ahşap işleme ve nakışların ilgisizlikten yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan köy halkı, ‘’Geliyorlar, fotoğraflar çekiyorlar, restore edilecek diyorlar ama bir türlü çalışma başlamıyor. Bizlerin de bir çivi dahi çakmasına izin verilmiyor’’ diye konuştular. Tavanlarında, tavan göbeklerinde, minberde ve mihrapta ender rastlanan türde nakışların bulunduğu tarihi camide, nakışlar 200-250 senelik olduğu, günümüze kadar hiç solmadan, hiç değerini kaybetmeden geldiğinin altı çizildi. Anadolu'da bu kadar yoğun tavan süslemesi olan ender camilerden bir olarak gösterilen tarihi Tokmak Hasan Paşa Caminin acilen restorasyona ihtiyacının bulunduğu, daha fazla gecikilmesi halinde bir bölümü yok olmuş çalışmaların orijinallerinin tamamen yok olabileceğine dikkat çekildi. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Paşaköy’deki tek katlı, kırma çatılı, duvarları yığma taş örgülü tarihi camini, daha önce projesiz tamiratı yapılarak, içerisindeki özelliklerinin tahrip edilmesini önlemek amacıyla 2005 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altına alındığı belirtildi. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya)