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Aşılamaya devam

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılanma çalışmaları devam ediyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:40
Aşılamaya devam

İlkbahar dönemi şap aşılama programı dolayısıyla 150 bin büyükbaş hayvan aşılanırken ay sonuna kadar 237 bin büyükbaş hayvanın aşılanması planlanıyor. Şap hastalığının tüm çift tırnaklı çiftlik hayvanlarında görülebilen salgın ve bulaşıcı, viral bir hayvan hastalığı olduğunu bildiren Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, bu hastalığın ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra hastalık nedeniyle oluşan et ve süt gibi verim kayıplarının çiftçileri ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Şap hastalığının çok hızlı bir bulaşma ve yayılma göstermesi ve neden olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi için büyükbaş hayvanların ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez aşılanması gerektiğine vurgu yapan Özkaya, bu amaçla 2022 yılında da Yozgat’ta şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. 2022 yılında İlkbahar Şap Aşılama Kampanyası kapsamında Yozgat genelinde şu ana kadar 150 bin adet büyükbaş hayvanın aşılanmış oluğunu ifade eden Özkaya, kampanya bitim tarihi olan 30 Nisan tarihine kadar 237 bin büyükbaş hayvanın aşılanmasını hedeflediklerini açıkladı. İşletme ziyaretlerinde şap aşılamalarının yanında 0-6 aylık buzağıların küpeleme ve kimliklendirme işlemlerin yapıldığını anlatan Özkaya, 3-6 dişi buzağılar ile aşısız tüm dişi sığırların Brucella Hastalığına karşı konjuktival (göz) aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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