Aşılamada rengimiz Turuncu

Haritada turuncu renkle gösterilen 20 il arasında Yozgat’ta yer aldı. 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 55-65 aralığında değişti. Yozgat yüzde 62 ile 8’inci sırada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının illere göre gösterildiği Türkiye haritasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Haritada, iki doz aşılananların oranının yüzde 75'i geçtiği, mavi renkle gösterilen 7 il yer aldı. Haritada turuncu renkle gösterilen illerde, 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 55-65 aralığında değişti. İstanbul (yüzde 64,9), Nevşehir (yüzde 64,8), Yalova (yüzde 64,6), Hatay (yüzde 63,8), Düzce (yüzde 63,3), Erzincan (yüzde 62,4), Malatya (yüzde 62,3), Yozgat (yüzde 62) ile sıralandı.