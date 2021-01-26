AŞILAMA DEVAM EDiYOR

YENİ tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, ‘Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ sayfasından il bazında canlı verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığına ait ‘https://covid19asi.saglik.gov.tr/’ adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılabildiği bildirildi. Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncellendiği hatırlatıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, 85 yaş ve üstü yaşlıların Koronavirüs (CoronaVac) aşılarının, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covit-19 Çağrı Merkezi aranarak aşı olmak istediğini belirten yaşlılara evlerinde aşı uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, ‘’Sağlık ekiplerimiz tarafından ve randevu alarak da sağlık kuruluşlarımızda hafta sonu da dahil olmak üzere aşılar yapılmaya devam edilmektedir’’ denildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, yurt genelinde bir milyon 200 bin kişiden fazla kişiye şu ana kadar aşı yapıldığının da altını çizdi. Açıklamada, en çok sağlık çalışanının bulunduğu İstanbul’da 224 binden fazla kişinin aşı olduğu da vurgulandı.

BAŞKANDAN DESTEK

Daha önce Sağlık teşkilatında görev yapan Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı da sağlık çalışanlarına destek verdi. Başkan Elbaşı, Sağlık Bakanlığı personeliyle birlikte, Covit-19' un ilk aşılama çalışmasına katıldı. Başkan Elbaşı, beldede yaşayan 85 yaş ve üstündeki vatandaşları sağlık ekibiyle evlerinde ziyaret edip, aşı olmalarına yardımcı oldu. Elbaşı, ‘’Sağlık çalışanları emekçilerine teşekkür ediyorum. Aşılama programının en hızlı şekilde ve en üst seviyede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•