Aşılama çalışması

Sorgun İlçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki koyun ve keçilerde, aşı ve küpe çalışmasına başladı. Bu yıl ilçe genelinde bulunan 28 bin koyun ve keçiden doğan kuzulara Veba ve Brucella Aşısı yapılarak küpelerinin takılacağı bildirildi. Küpe takılan koyun ve keçilerin bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydediliyor. 2010 yılından itibaren küpesiz ve kayıtsız koyun ve keçilerin sevkine izin verilmediği de hatırlatıldı. Koyun ve keçilerini küpe taktırarak aşılama işlemlerini yaptıran yetiştiricilere Koyun Keçi Yetiştirici Birliğine üye olmak şartıyla anaç koyun başına destekleme ödemesi yapıldığı da hatırlatıldı. Seyfettin Sağlam