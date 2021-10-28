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AŞIK OYUNU

Kaybolmaya yüz tutan çocuk oyunlarının yeniden oynanabilmesine yönelik farklı kurumlar tarafından yapılan çalışmalar, pandemi sürecinde sekteye uğradı.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:35
AŞIK OYUNU

Yozgat’ta unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarından ‘aşık oyunu’ geleneğini gündeme taşıyabilmek amacıyla araştırmacı-yazar Osman Karaca harekete geçip, hazırlık yaptı. Koç, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların arka ayak bileklerinden çıkarılan dikdörtgen biçimli, dört farklı yüzü olan aşık kemiklerini toplayan Karaca, bunları özel olarak farklı renklere boyadı. Karaca, genellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal yörelerde, daha çok erkek çocuklar tarafından oynanan aşık oyununu gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla bir dizi etkinlik planladı. Ancak, Covid19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle planlanan etkinlikler uygulamaya konulamadı. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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