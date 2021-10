AŞI OLMAYAN KALMASIN!

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz öncülüğünde, Covid19 salgınına karşı aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. İlçede 15 yaş üstü çocukların da aşılanmasına yönelik eğitim kurumlarında da aşılama faaliyetleri devam ediyor, Kaymakam Açıkgöz aşı olan bireyleri evlerinde ziyaret edip, Covit19 olanları da telefonla arayarak moral takviyesinde bulunuyor. Yakın dönemde pozitif olan ve tedavileri evlerinde devam eden vatandaşları arayan Kaymakam Ali Açıkgöz, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulunuyor. Vatandaşlardan genel durumları hakkında bilgi alan Kaymakam Açıkgöz, bir ihtiyaçları olduğunda devletin her zaman yanlarında olduğunu hatırlatıyor. Vatandaşların bazılarının ilk başta şaşırdığını sonrasında ise memnun olduklarını ifade eden Açıkgöz, ‘’Her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Göreve başladığım günden itibaren aşı konusunda verdiğimiz mücadelenin temelinde de bu düşünce var. Maalesef şu an pozitif olan vakalarımızın neredeyse tamamı, ya hiç aşı olmamış kişilerden ya da sadece ilk dozunu olmuş ikinci dozunu yaptırmamış kişilerden oluşuyor. Bu vesileyle henüz aşı olmamış vatandaşlarımızdan aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyorum’’ dedi.

ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR

Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent ilçesinde son 10 günlük süreç içerisinde 338 öğrenciye Covid19 aşısı uygulandığını bildirdi. Okul Müdürleri ile yaptığı toplantıda, aşılama oranının yükseltilmesi noktasında gösterilen hassasiyet için teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz, 12-18 yaş öğrencilere Covid19 aşı sisteminin açılmasıyla önemli bir refleks gösteren öğrenci velilerinin teşekkürün en büyüğünü hak ettiğini bildirdi. Açıkgöz, ‘’Velilerimiz, okul müdürlerimizin ricasını kırmayarak, hızlı bir şekilde e-devlet üzerinden aşı onayı verdiler. 10 gün gibi kısa bir sürede 338 öğrencinin aşılanması, bizleri çok memnun etti. Kısa sürede aşı izin süreci devam eden öğrenci kardeşlerimiz de aşı olacaklar. Bu sayede eğitim öğretim Saraykent’te kesintiye uğramadan devam edecek’’ diye konuştu.