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Aşı kampanyası devam ediyor

Yozgat il genelinde herkesin Covid19 aşısı olabilmesine yönelik alınan tedbirler hız kesmeden devam ederken, Akdağmadeni ilçesinde aşı kampanyası düzenlendi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:29
Aşı kampanyası devam ediyor

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan ‘Aşı olmayan kalmasın’ kampanyası doğrultusunda oluşturulan aşı ekipleri, il merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerde mobil ekipler tarafından vatandaşların Covid19 aşılarını tamamlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de aşı çalışmasına hız verildi. Kaymakam İrem Baha Yağan, Akdağmadeni ilçesinin Belekcehan Beldesi’nde gerçekleştirilen aşı çalışmasını yerinde inceledi. Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri talep olan kasaba ve köylerde aşılama çalışması başlattı. Bu kapsamda Belekcehan Beldesi’nde aşı kapsamına giren vatandaşlar aşılandı. Kaymakam Yağan, ‘’Hastane ve sağlık ocaklarına gidemeyen vatandaşlarımız için köy muhtarlarımızın ve Belde Belediyelerimizin talepleri doğrultusunda uygun sayılar toplanması sonucu yerinde aşı hizmeti sunulmaktadır. Devlet Milletinin yanındadır. Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın ayağına giden sağlık kahramanlarımız, onlara Covid19 aşısı uygulamaktadır’’ dedi. Belekcehan Belediye Başkanız Şahin Arısoy da, aşılama kapsamında aşılarını yaptıran vatandaşları arasından kura yoluyla iki kişiye bisiklet hediye etti. Arısoy, ‘’Kasabamızda Covid19 Aşılama kampanyası kapsamında 92 vatandaşlarımıza aşı yapılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza Sağlıklı günler dilerim’’ ifadelerini kullandı.

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Aşı Kampanyası Devam Ediyor
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