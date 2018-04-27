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Aşı Haftası Etkinliği

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Dünya Aşı Haftası’ kapsamında Yunus Emre İlköğretim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Aşı Haftası Etkinliği

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Dünya Aşı Haftası’ kapsamında Yunus Emre İlköğretim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Aşı Haftası Etkinliği

Etkinlikte anaokulu öğrencilerine verilen eğitim öncesi, Yozgat Belediyesi maskotu Bozok Can’la oyunlar oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Eğitimde aşının önemi, neden aşı oluyoruz konulara eğitim verildi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri gibi mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi geliştirir. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında da bu yöntemle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa karşı bağışıktır. Bağışıklama, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır’’ dedi.
Şahin, aşıların, belirli bir hastalığa yakalanmadan önce kişilere ulaşıp onların bağışıklanmalarını sağlamak amacıyla verildiğini de hatırlattı. Şahin, ‘’Aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığı artar. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da korunmuş olur. Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Aşılar sadece çocuklar için değildir. Birçok erişkin aşıyla kolaylıkla önlenebilen hastalıklar nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bu nedenle erişkinler de kendileri için uygun aşılama şeması konusunda mutlaka bir hekime danışmalıdır. Aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar çocukluk yaş grubu ve risk gruplarında yer alan kişilere Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır” diye konuştu.

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