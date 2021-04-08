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Aşı da kapsam genişletilsin

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, aşı uygulamasında kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyledi.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:35
Aşı da kapsam genişletilsin

Keven, TBMM'de yaptığı konuşmada nüfusun ancak onda birinin aşılandığına vurgu yaparak, bir milyon öğretmenin aşı beklediğini, filyasyon ekibinde yer alan muhtarlar ile kamu görevlilerinin aşı önceliğine dahil edilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Keven, ‘’Aşılama sayısına baktığımızda, şu an, ikinci dozunu olan kişi sayısı 7 milyon 192 bin yani aşılanması gereken nüfusun yaklaşık 10'da 1'i. Şu an, 1 milyona yakın öğretmen aşı bekliyor. El insaf!’’ dedi. Geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Boğazlıyan ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının serzenişte bulunduklarını hatırlatan Keven, ‘’Filyasyon ekibinde yer alıyorlar, pandemiyi takip ediyorlar ama aşılama programına dâhil değiller. Maalesef, aşılamada muhtarlar yok sayılıyor. Böyle bir aşı politikası olmaz. Sağlık Bakanlığı bir milyon öğretmeni acil aşılamalı ve filyasyon ekibinde yer alan muhtarları ve kamu görevlilerini de aşılama programına derhâl dâhil etmelidir’’ diye konuştu. 

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Aşı Da Kapsam Genişletilsin
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