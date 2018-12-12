Asgari ücret tartışması

Keven, “CHP Grubu olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmasına başlamadan teklif ettiğimiz 2 bin 200 liralık asgari ücretin uygulanmasına ilk olarak CHP'li belediyelerde başlayacağız. 1 Ocak 2019'da CHP'li belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Duyuruyu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri esnasında yaptı” dedi.

Keven, asgari ücretin insanca yaşam koşullarından uzak olduğunu, 2 bin 200 liranın da yeterli olmadığını, ancak açlık sınırının dahi altında olan asgari ücretin biran önce en az 2 bin 200 lira seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu.

