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Asgari ücret tartışması

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olması, Gelir Vergisi oranının yüzde 15’ten sıfıra düşürülmesi teklifinin biran önce değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücret tartışması

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olması, Gelir Vergisi oranının yüzde 15’ten sıfıra düşürülmesi teklifinin biran önce değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Asgari ücret tartışması

Keven, “CHP Grubu olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmasına başlamadan teklif ettiğimiz 2 bin 200 liralık asgari ücretin uygulanmasına ilk olarak CHP'li belediyelerde başlayacağız. 1 Ocak 2019'da CHP'li belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Duyuruyu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri esnasında yaptı”  dedi.
Keven, asgari ücretin insanca yaşam koşullarından uzak olduğunu, 2 bin 200 liranın da yeterli olmadığını, ancak açlık sınırının dahi altında olan asgari ücretin biran önce en az 2 bin 200 lira seviyesine çıkarılması gerektiğini savundu.
 

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