Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114754
ALTIN
290.979
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.8118
EURO
6.6508

Asgari ücret memnun etmedi

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu rakamın hiçbir kesimi memnun etmediğini ileri sürdü.

Asgari ücret memnun etmedi

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu rakamın hiçbir kesimi memnun etmediğini ileri sürdü.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Asgari ücret memnun etmedi

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmuş olmasını önemli buluyoruz. Ancak belirlenen rakamın çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir’’ dedi. Zararsız, asgari ücretin, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğuna vurgu yaparak, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olan asgari ücretin, ülkemizde bir standart oluşturmaktan uzak olduğunun altını çizdi. Zararsız, ‘’Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Hak-İş olarak, çalışanların yaklaşık yüzde 45’ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi anlamına geldiğini düşündüğümüz asgari ücret konusunu işbirliği yapılması gereken konuların başında görüyoruz. İşçi kesimini temsilen Komisyonda yer alan Türk-İş’in Hak-İş ve DİSK’in görüşlerini de alarak yeni bir süreç başlatmasını, işçi kesiminin tek ses olarak hareket etmesini çok önemsedik, katkı verdik. 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için talebimizi ilettik. Ancak gelinen noktada, taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz’’ diye konuştu. Şube Başkanı Zararsız, asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesini, çalışanın ailesi ile birlikte ele alınması gerektiğini anlattı. Zararsız, ‘’Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Asgari Ücret Asgari Geçim İndirimi hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Ücretlerin Asgari Ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari Ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır. Açıklanan rakam, bu yıl konfederasyonlar tarafından başlatılan sürecin gelecek yıl daha erken başlatılması, kapsamlı ve etkin çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yeni dönemde işçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret Memnun Etmedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değişen bir şey yok!
Değişen bir şey yok!
En çok çocuklar sevindi
En çok çocuklar sevindi
Eğitim tamamlandı
Eğitim tamamlandı
Elektrikte tasarruf dönemi
Elektrikte tasarruf dönemi
Mehmet Akif Ersoy’a vefa
Mehmet Akif Ersoy’a vefa
Gençlere proje eğitimi
Gençlere proje eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim