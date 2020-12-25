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Asgari ücret 3 bin lira

YENİFAKILI Belediyesi yeni dönem asgari ücreti şimdiden ilan etti.

25 Aralık 2020 Cuma 00:51
Asgari ücret 3 bin lira

Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak olan asgari ücret ile ilgili hükümet düzeyinde çalışmalar devam ederken, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, önümüzdeki yıl belediye çalışanlarına uygulayacakları asgari ücreti ilan etti. Yenifakılı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Yalçın, belediyede asgari ücretin 3 bin liradan az olmayacağını duyurdu. Başkan Yalçın kendi sosyal medya hesabından asgari ücreti ‘’Yenifakılı Belediyesi asgarî ücreti en az 3000 TL olarak uygulayacaktır’’ anonsuyla duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret 3 Bin Lira
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