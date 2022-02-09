Asgari geçim endeksi

Açıklanan verilerin ardından Ocak ayında dört kişilik bir ailenin masrafları yüzde 14,71 oranında zamlandığını belirten Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Temsilcisi Mahmut Sunay Kabayel,” Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ocak 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira 02 kuruş olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 11 bin 898 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre bin 525 lira 44 kuruş, yüzde 14,71 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 598 lira 20 kuruş, yüzde 15,60 oranında yükseldi ve 4 bin 433 lira 40 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise ocak ayında 4 bin 240 lira 73 kuruş olarak tahmin edildi. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2022 verilerine göre günlük 97 lira 281 kuruş olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2 bin 918 lira 43 kuruş oldu. Ocak 2022 itibari ile ortalama 6 bin 285 lira 60 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 46,43’ünü oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bin 322 lira 30 kuruş olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2022 ortalama maaşının yüzde 21,04’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 67,47’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 32,53’ü kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ocak 2022 maaşından geriye yalnızca 2 bin 44 lira 71 kuruş kaldı” dedi.