Asfaltlama başladı

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni Şehir Hastanesi bulvarına bağlayan yolda Belediye tarafından 15 metre genişliğinde 300 metre uzunluğunda bağlantı, kaldırım ve asfalt çalışması planladı. Çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü yolu da asfalt bağlantısı sağlanacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni Şehir Hastanesi bulvarına bağlayan yolumuzda çalışmalara başladık. Bağlantı, kaldırım ve asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz. Bağlantı yolumuza 15 metre genişliğinde 300 metre uzunluğunda asfalt atıyoruz. Bahçeşehir Mahallesi’nde başlamış olduğumuz asfalt çalışmamızda yüzde 80 oranında tamamlandı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde ki çalışmamızı da 3 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.