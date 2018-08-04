ASFALTA DEVAM

Sarıkaya ile Aşağısarıkaya-Yukarısarıkaya arasında bulunan ve ilk etapta yolun 7.5 kilometrelik kısmında asfalt çalışmaları başladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, köy yollarının standardının yükseldiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl nüfusu yoğun, araç trafiği fazla olan köylerimizden başlayarak köy grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya başladık. Sadece il merkezine bağlı değil, ilçelerde de köy yollarımızı sıcak asfalt ile kaplıyoruz. İl Özel İdaresi Sarıkaya ilçesi ile Aşağısarıkaya-Yukarısarıkaya arasında bulunan yolun alt yapısını tamamlayarak sıcak asfalt serimine başladı. Oldukça güzel ve kaliteli bir yol ile vatandaşlarımız köylerine artık rahat bir şekilde ulaşma imkanı buluyor. Bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımıza, ilçemize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Köy grup yollarının asfalt ile kaplandığı için oldukça memnun olduklarını belirten köy halkı ise Vali Kemal Yurtnaç ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

