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ASFALTA BAŞLANDI

HATTUŞAŞ Bölgesini Kapadokya'ya bağlayan Atatürk Yolu'nun Yozgat şehir merkezinden geçen kesimlerinde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

ASFALTA BAŞLANDI

HATTUŞAŞ Bölgesini Kapadokya'ya bağlayan Atatürk Yolu'nun Yozgat şehir merkezinden geçen kesimlerinde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
ASFALTA BAŞLANDI

Atatürk Yolu'nun Yozgat Şehir merkezinden geçen kesiminin, E-88 Karayolu'ndan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesine kadar olan kesiminde Karayolları tarafından yenileme, genişletme, düzenleme çalışmalarına geçen yıl başlandı. Daha önce yolun Kayseri istikametinden geliş yönünde yapılan çalışmaların tamamlanıp, yolun ulaşıma açılmasının ardından verilen aradan sonra yolun diğer kesiminde çalışma yapıldı. Karayolları tarafından Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Cemil Çiçek Bulvarı kesiminde başlattığı yenileme çalışmalarının son etabı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı ile E-88 Karayolu7nun kesiştiği kesimin şehir merkezine geliş yönünde yapıldı. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki bölgede gidiş-dönüşlü olarak gerçekleştirilmeye çalışılan yenileme çalışmaları kapsamında Fen Lisesi kavşağı ile birlikte diğer kavşaklarda da düzenleme yapıldı. Karayolları ekipleri, dün itibariyle yolun alt yapısının tamamlanmasıyla birlikte asfalt çalışmasına geçti.

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ASFALTA BAŞLANDI
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