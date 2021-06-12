Asfalt üretimi

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, ‘’Saatte 240 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip asfalt tesisimiz sezon açılışıyla beraber çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi. Yozgat İl Özel İdaresine ait tesisin tam kapasite çalıştığı, saatte 240 tonu sıcak olmak üzere toplamda 320 ton asfalt ürettiği kaydedildi. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile özel idare de çalışmalarına hız verdi. Üretilen asfalt ile köy yollarının asfaltlandığı kaydedildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Yozgat'a 30 milyon 552 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını bildirdi.