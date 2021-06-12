Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
506.359
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8454
EURO
10.1213

Asfalt üretimi

Yozgat İl Özel İdaresi Asfalt tesislerinde sezon açılışıyla birlikte başlayan hummalı çalışma devam ediyor.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:40
Asfalt üretimi

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, ‘’Saatte 240 ton sıcak asfalt üretim kapasitesine sahip asfalt tesisimiz sezon açılışıyla beraber çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi. Yozgat İl Özel İdaresine ait tesisin tam kapasite çalıştığı, saatte 240 tonu sıcak olmak üzere toplamda 320 ton asfalt ürettiği kaydedildi. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile özel idare de çalışmalarına hız verdi. Üretilen asfalt ile köy yollarının asfaltlandığı kaydedildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Yozgat'a 30 milyon 552 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Asfalt üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oktay taziyede bulundu
Oktay taziyede bulundu
Kitap çalışmasına destek
Kitap çalışmasına destek
GENÇLER KEŞFEDECEK
GENÇLER KEŞFEDECEK
Kur’an kurslarında dini eğitim
Kur’an kurslarında dini eğitim
Çadırda AFET eğitimi
Çadırda AFET eğitimi
Uluslararası öğrenci alımı
Uluslararası öğrenci alımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim