ASFALT TESiSi TAM KAPASiTE

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan İl Özel İdaresi Komisyonu üyeleri, Asfalt Planeti tesislerinde incelemelerde bulunup, hazırladığı raporu meclis üyeleriyle paylaştı. Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz, raporu okurken, Çalatlı bölgesinde bulunan Asfalt Planeti tesisinin 2002 yılı öncesinde çok eski teknolojiye sahip, saatte 40 ton asfalt çıkartabilen bir tesis olduğunu hatırlattı. Yılmaz, 2010 yılı sonrasında, günümüz teknolojisine uygun, İl Özel İdaresi ihtiyacına cevap veren, saatte 80 ton asfalt üretebilen kapasiteye çıkartılarak hizmet vermeye başladığını kaydetti. Yılmaz, ‘2017 yılında ise grup köy yollarımızdan başlanmak üzere yatırım programlarında olan sıcak karışımlı asfalt yapımı için saatte 240 ton kapasiteli asfalt tesisimizin kurulumu ihalesi yapılmış, yeni asfalt tesisi üretime geçmesiyle birlikte toplamda saatte 320 ton üretim kapasitesine ulaşarak, mevcut iller arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip konuma gelmiştir. Tesislerde üretilen asfaltlar ilçelerimize belirlenen yatırım, çalışma programı dahilinde nakliyesi yapılarak yol çalışmaları devam edilmektedir’ dedi.

Yılmaz, 2018 yılında toplamda yaklaşık olarak 140 kilometre asfalt üretiminin yapıldığı, tesislerde kullanılan makine ve ekipmanlara problem olmadığı, tesisin genel manada kapasitesine uygun olarak planlanan işler dahilinde çalıştığının altını çizdi. Tesislerde üretilen sıcak asfalt ile bu yıl köy yollarında 12 kilometre sıcak asfalt, 55 kilometre birinci kat, 123 kilometre de ikinci kat asfalt çalışmasının planlandığı ifade edildi. Geçen yıl sistem değişikliği yapılarak, sıkıştırılmış doğal gaza geçildiği, bir yılda 3 milyon 200 bin liralık tasarruf sağlandığına da vurgu yapıldı.

