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Asfalt tesisi kuruluyor

Sarıkaya Belediyesi daha kaliteli yol hizmetini daha ucuza verebilmek için projelendirdiği tesis montajında sona yaklaştı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:58
Asfalt tesisi kuruluyor

SARIKAYA ilçesindeki yol yapım, yenileme çalışmalarında daha kaliteli yolun daha az maliyetle yapılarak, elde edilen avantajla daha fazla yol yapımı için başlatılan çalışmanın sonuna gelindi. Geçtiğimiz yıl projelendirilerek Şubat ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilen Asfalt Bitüm, Mıcır Yıkama Tesisi ve Kombine Sathi Kaplama makinası alımıyla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Asfalt Emilsiyon Üretim Tesisinin en kısa zamanda faaliyete geçirileceğini, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Son Güncelleme: 21.04.2020 22:46
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Asfalt Tesisi Kuruluyor
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