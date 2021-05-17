Asfalt tesisi güçlendirildi

Belediye Başkanı Celal Köse, standartlara uygun, daha kaliteli yollar kazandırmak amacıyla makina parkını güçlendirdiklerini söyledi. Köse, ‘’20 yıldır hizmet veren asfalt serme makinamızın artık miadını doldurmasıyla birlikte, toplam maliyeti 5,5 milyon lirayı bulan, Asfalt Serme Makinası, Asfalt Silindiri, Asfalt Yama Silindiri, 2 adet Hafriyat Kamyonu ve Kazıyıcıyı şehrimize kazandırdık’’ dedi. Köse, Asfalt Serme makinası diğer araçların kesilen kurban ile hizmet alındığını, ilk olarak Saat Kulesi-Dörtyol ve Saat Kulesi-Askerlik Şubesi arasında çalıştırılmaya başlandığını bildirdi.