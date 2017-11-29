Asfalt tamam ama

Karayolları ekipleri, yolun Sivas istikametine giden şeridini tamamlayıp, ulaşıma açtı, diğer şeritte süren çalışmaların da sonuna gelindi.

Trafik işaretlerini yerleştiren ekipler, asfalt çalışmalarına geçildi. Bu nedenle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

Önümüzdeki günlerde çalışmaların sonlanmasıyla yolun ulaşıma açılacağı bildirildi.

Öte yandan Bahçeşehir Mahallesi sakinleri ise, yoldaki asfalt durumunun düzeltildiğini ancak mahallenin tali yolu ile şehir hastanesi yolunun kesiştiği bölgede halen trafiğin ciddi sorun ve kazalara davetiye çıkardığını söylediler.

Mahalle sakinleri, özellikle kışın Bahçeşehir Mahallesi, Bozok Meslek Yüksekokulu önündeki yoldan kayan araçların doğrudan E-88 Karayolu’na çıktığını ve ciddi kazaların meydana geldiğini savundu.

Ayrıca şehir hastanesine dönmek isteyen sürücüler ile Bahçeşehir’e dönmek isteyen sürücülerin kaza riskini artırdığına dikkat çeken mahalle halkı, tali yolların açılması ya da ihtiyaç duyulan kavşak veya üst geçitlerin bir an önce inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.