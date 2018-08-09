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Asfalt sezonu oldu

YOZGAT Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları aralıksız sürdü, belediye yolları sıcak asfalt ile buluşturdu.

Asfalt sezonu oldu

YOZGAT Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları aralıksız sürdü, belediye yolları sıcak asfalt ile buluşturdu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Asfalt sezonu oldu

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, bu sene 12 bin ton asfalt ile yaklaşık 8 kilometrelik yolu asfalt ile buluşturduklarını belirtti.
Başkan Yardımcısı Açıkgöz, asfalt yapım işinin planlandığı gibi devam ettiğini ifade ederek “Sakarya Caddesi’nde yaptığımız çalışmayı iki günde bitirdik. Akşamki konser etkinliğine kadar yolumuz hazır hale geldi” dedi.
Başkan Yardımcısı Açıkgöz, bu yıl 12 mahalleye yeni asfalt çalışması yaptıklarını, yama çalışmaları da gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Açıkgöz, “Çalışmalar tüm mahallelerin önemli güzergahları ve aciliyeti olan noktalarda gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor. Ayrıca yama çalışması kapsamında bin 275 ton yama yapıldı” diye konuştu.
Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, kentte asfalt makinelerinin giremediği noktalarda ise kilitli parke yapımı gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Çok az bir alanda kilitli parke yaptık. Asfalt makinelerinin giremeyeceği dar yollarımızı da kilitli parke ile daha kullanışla hale getirdik” şeklinde konuştu.

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