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Asfalt serimine devam

Sorgun Belediyesi, kış öncesinde altyapı ve yollarda asfalt serimi çalışmalarına hız verdi, çalışmaların yağışlar başlamadan bitirilmesi hedeflendi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:26
Asfalt serimine devam

SORGUN Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı altyapı yenileme ve asfalt serim çalışmalarını kış öncesinde hızlandırdı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, altyapı çalışmaları ve kaldırımları tamamlanan eski Hastane Caddesi'nde ekiplerin asfalt serimi öncesi yol zemin hazırlığı yaptıklarını bildirdi. Ekinci, tüm dünyayı saran yeni korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı sektörler çalışmalarını durdururken, belediye olarak kendilerinin tüm birimlerde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Ekinci, havaların mart ayından itibaren ısınmaya başlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarına da başladıklarını, çalışmaların yağışlar başlamadan bitirilmesi için ekiplerin yoğun bir mesai yaptıkmlarını anlattı. 

Anahtar Kelimeler:
Asfalt Serimine Devam
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