Asfalt serimine başlandı

Yozgat’ın yol sorunlarının çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, Bahçeşehir Mahallesi 1.Selimiye Sokak’ta asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının başladığı kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Şehrimizin yol sorunlarını mahalle mahalle çözüme kavuşturuyoruz. Bahçeşehir Mahallemiz, 1.Selimiye Sokak’ta sıcak asfalt serim çalışmalarımız başladı. Kaldırım, çevre düzenleme ve asfalt çalışmalarımızın ardından, mahalle sakinlerimize yakışan yolumuzu hizmete açacağız’’ dedi. (Kadir Can Ünal)
02 Temmuz 2021 Cuma 00:41