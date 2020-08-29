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Asfalt serimi yapıldı

Çekerek ilçesinde belediye tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt serim çalışmalarına geçildi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:48
Asfalt serimi yapıldı

ÇEKEREK ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt serim çalışmalarına geçildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Sultan Abdulhamidhan Bulvarı ve Atatürk Bulvarı Bitümlü Aşınma Tabakası Asfalt çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Yol çalışmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden ara sokaklar ve ana caddelerde titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle aralarındaki çalışmalardan sonra ana yollarda da ciddi çalışmalar, ciddi yatırımlar başlattık’’ dedi. Başkan Çakır, yılan hikayesine dönüşen, firmanın tasfiye sürecinde olması nedeniyle Sultan Abdulhamidhan Bulvarı ve Atatürk Bulvarı Bitümlü Aşınma Tabakası Asfaltını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi olarak ortaklaşa çözüme kavuşturarak, 5 santim Aşınma Tabakası Asfaltın yapımına geçildiğini kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. (Seyfettin Sağlam)

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Asfalt Serimi Yapıldı
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