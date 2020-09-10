Asfalt serimi yapıldı

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, vatandaşların şehirde daha güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için geniş kaldırım, engelli yolları, Lavanta Simgeli dekoratif aydınlatma direkleriyle yeni bir cadde çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Tamamlanmasıyla Lise Caddemizi şehir estetiğine uygun bir görünüm kazandırmış olacağız. Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye ve Tüm Emeği Geçenlere çok teşekkür ediyorum. Birlikte sabredeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz’’ dedi.