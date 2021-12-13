Asfalt serimi tamamlandı

Sorgun’a konforlu ve kaliteli yollar eklemek için başlattıkları asfalt seferberliği ile çarşı merkezindeki asfalt çalışmalarını tamamladıklarını belirten Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Alt yapısını ilmek ilmek işlediğimiz, üst yapı ve çevre düzenlemelerini titizlikle hazırladığımız şehir merkezimizi Sorgun’umuza yakışır hale getirdik. Belediyemizin çalışmaları adına verimli bir sezonu geride bıraktık. Bu sürede her alanda en iyi hizmeti vermek için tüm imkânlarımızı kullandık. Çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Biz çalışacağız Sorgun kazanacak’’ diye konuştu.