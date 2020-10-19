Asfalt serimi gece yapıldı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe genelinde çileye dönüşen yolları, altyapı sorunları çözülmüş, düzenli ve modern kaldırımları olan, yeni aydınlatma direkleri görsel şölen haline getirip, sıcak asfalt uygulamasıyla taçlandırdıklarını söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Yollarımızı kısa süre içerisinde konforlu bir hale getirdik. Sorgun'a yakışan, Sorgunlu hemşehrilerimize layık olan en iyi hizmeti vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Atıf Kılıç Caddesi'nin yeni yolları Sorgun'a çok yakıştı’’ ifadelerini kullandı.