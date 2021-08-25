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Asfalt serimi devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında yenilenen yollarda asfalt serimi çalışmalarına geçildi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:26
Asfalt serimi devam ediyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Sorgun'un yollarını halı serer gibi asfaltlıyoruz. Merkezden başlayıp kenarlara doğru ilerleyen yol çalışmalarımız ile şehrimize değer katmaya devam ediyoruz’’ dedi. Ekinci, ilçeye yakışan konforlu ulaşımı ile örnek olacak yollarda asfalt serim çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ekinci, ‘’Cengiz Topel Caddesi, Müftüoğlu Caddesi, Belediye Caddesi, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi kısa süre içerisinde gerekli çevre düzenlemelerini yaparak Sorgun'a yakışır cadde ve sokaklarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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Asfalt Serimi Devam Ediyor
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