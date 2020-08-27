Asfalt serimi bugün

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, hazırlıklarını tamamladıkları Atatürk Bulvarında Asfalt çalışmalarına bugün başlanılacağını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Temizlik çalışmaları sonrası yol trafiğe kapatıldı. Vatandaşlarımızın ve esnaf kardeşlerimizin gerekli tedbirleri almaları konusunda gerekli uyarılarda yapıldı’’ dedi. Başkan Çakır, temizlik hizmetlerine ekiplerinin, Kilitli Parke ve Asfalt çalışmaları tamamlanan mahallelerde temizlik çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren ekipler, bir yandan da belirlenen program dahilinde mahallelerde detaylı temizlik çalışması yapıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemizde çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra detaylı temizlik çalışması ile mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlar süpürülüp yıkanırken, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor’’ diye konuştu.