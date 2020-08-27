Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1099
ALTIN
463.007
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7338
EURO
8.7049

Asfalt serimi bugün

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Atatürk Bulvarına yapacakları Asfalt çalışmaları için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:00
Asfalt serimi bugün

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, hazırlıklarını tamamladıkları Atatürk Bulvarında Asfalt çalışmalarına bugün başlanılacağını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Temizlik çalışmaları sonrası yol trafiğe kapatıldı. Vatandaşlarımızın ve esnaf kardeşlerimizin gerekli tedbirleri almaları konusunda gerekli uyarılarda yapıldı’’ dedi. Başkan Çakır, temizlik hizmetlerine ekiplerinin, Kilitli Parke ve Asfalt çalışmaları tamamlanan mahallelerde temizlik çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerini aksatmadan sürdüren ekipler, bir yandan da belirlenen program dahilinde mahallelerde detaylı temizlik çalışması yapıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçemizde çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra detaylı temizlik çalışması ile mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlar süpürülüp yıkanırken, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Asfalt Serimi Bugün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADINLAR ÜRETiYOR
KADINLAR ÜRETiYOR
Ekolojik oyuncak atölyesi
Ekolojik oyuncak atölyesi
ŞEHiDE VEFA
ŞEHiDE VEFA
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Domates alımları başladı
Domates alımları başladı
BiLGiLENDiRME YAPTI
BiLGiLENDiRME YAPTI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim